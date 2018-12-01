Россия напомнила G20 о существующих соглашениях

Даже если бы сейчас была очередь не Аргентины принимать саммит "большой двадцатки", ее туда надо было перенести. Когда-то столицу этого государства Буэнос-Айрес называли "Парижем Южного полушария", а всю Аргентину — "седьмым доминионом Британской империи" и вообще "филиалом Европы". Следы былого благополучия проглядывают до сих пор. Но страна так и не пришла в себя после дефолта начала века. Обнищавшие жители провинций бросились тогда в столицу и смешались с гастарбайтерами из соседних Боливии и Парагвая.

Спасение от последствий либеральной политики виделось в левом крене. При супругах-президентах Киршнер были созданы рабочие места. Но и такая валютная система, что экономика встала. Новый — правый — президент, Макри, принимающий нынешний саммит, хотел восстановить отношения с США и ЕС.

Но до Аргентины ли нынешним Америке и Европе? Сейчас в стране, которую когда-то называли "королевой Южной Америки", инфляция в 25% и новая зависимость от МВФ. Надежда на Китай. Она есть. Но на "двадцатке" для КНР главное — продолжение торговой войны с США. А еще участие в "тройке" с Россией и Индией. Так кто куда кого ведет в мировой экономике?

Поблагодарив мировых лидеров за внеплановый выходной (пятница стала субботой из-за "большой двадцатки"), жители аргентинской столицы придаются любимому хобби. Танго прославило Аргентину, а его "король" Карлос Гардель — ее столицу.

Гардель с каждым годом "поет" все лучше, считают его поклонники и неизменно следят за тем, чтобы на его могиле всегда были живые цветы. На кладбище La Chacarita — крупнейшем в мире — с каждым годом все больше благодарственных табличек у памятника певцу, ведь школа танго в Аргентине — это как школа жизни.

"Акцент на человеке" — так звучит одна из тем дискуссии на G20. Почему бы не на таком, как бездомный Дамьян Перальдо, который чудом удержался в правительственном квартале Буэнос-Айреса, окруженном тройным кольцом полиции, — с женой, дочкой и сковородкой жареной картошки в двух шагах от президентского дворца Casa Rosada.

Высокая инфляция и растущая безработица — Аргентине непросто выйти из экономического кризиса в одиночку.

Место, где все могут говорить на равных, потому что лишь сообща можно выбраться из неприятностей, — такой предстала "большая двадцатка" в кризисном 2008-м, когда к ее встречам впервые присоединились лидеры стран.

У Владимира Путина в Буэнос-Айресе — напряженный график двухсторонних встреч. Председателя КНР Си Путин приглашает на предстоящий Санкт-Петербургский форум.

Лидеры России и Китая пообщались за общим столом и с индийским премьером. Владимиру Путину важно было поговорить с партнерами на одном языке. Переводчики, правда, не сразу сориентировались.

Идея нового трехстороннего формата выросла из регулярного общения глав МИД. Теперь так же регулярно станут встречаться и первые лица.

"Назрела такая необходимость нам троим более активно встречаться и взаимодействовать. Мы должны играть особую роль на глобальной сцене, а также искать пути продвижения развития в наших странах", — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Но что будет с архитектурой самой Европой?

"Нам есть что обсудить и над чем совместно поработать. И я рад этой возможности. Мы хотели бы обсудить вопросы кибербезопасности, а также общей архитектуры безопасности и обороны в Европе", — отметил глава Франции Эммануэль Макрон.

Не нужно уметь читать по губам, чтобы понять, о чем Дональд Трамп на открытии первого заседания G20 беседовал с Терезой Мэй. Конечно, о Brexit. Но пока Мэй в Аргентине — первый премьер консерватор, прибывший сюда со времен конфликта между двумя странами.

На площади Fuerza Aеrea Argentina легче всего ощутить смысл происходящего. По одну сторону — напоминающая Big Ben башня Torre Monumental, которую до войны за Фолклендские острова называли "башней англичан", по другую — мемориал погибшим аргентинским военным, на котором острова названы Мальвинскими.

"Для нас это — часть Аргентины. Но мы тоже понимаем, что британцы живут на этих островах. Это достаточно деликатная тема, и поэтому мы считаем, что эти вопросы должны обсуждать чиновники", — сказал гид Шанет Сэда.

Дипломатия через силу — стиль, который пытается исповедовать президент США на международной арене. С кем-то получается. Пригрозил Канаде с Мексикой драконовскими пошлинами — все втроем в первый же день саммита подписали новое торговое соглашение взамен NAFTA.

В российско-американские отношениях до компромисса далеко, но и диалога пока не получается. Трамп под давлением оппонентов встречу с Путным отменил.

"Чем дольше эти вопросы не обсуждаются, тем к большей напряженности это приводит", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Что дальше? Пытаемся спросить у госсекретаря США. Майк Помпео отмалчивается. В коротком интервью отвечает сам Трамп. "Я думаю, что у нас очень хорошие отношения. Думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными. Поэтому я встречусь с ним в подходящее время", — сказал он.

Достается даже союзникам Вашингтона. Например, Германии. Ангела Меркель, хоть и на перекладных, все-таки добралась до Буэнос-Айреса и даже обменялась парой слов с Владимиром Путиным во время фотографирования на лестнице театра Colоn. Под сводами аргентинской оперы в тот вечер, конечно, звучало и танго. Хозяин саммита тем временем не сдерживал слез — много приятных эмоций.

В мировой политике кипят оперные страсти. Одни сами назначают себя на роль солистов, другие не прочь изобразить хор. Обращение к партитуре, то есть к системе существующих соглашений (на этом продолжает настаивать Россия), не то чтобы режиссерская находка — способ не скатится в совсем уж откровенную фальшь.