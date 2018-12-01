Тема:

Cаммит G20 в Буэнос-Айресе 56 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
1 декабря 201814:20 Валентин Богданов

Россия напомнила G20 о существующих соглашениях

Даже если бы сейчас была очередь не Аргентины принимать саммит "большой двадцатки", ее туда надо было перенести. Когда-то столицу этого государства Буэнос-Айрес называли "Парижем Южного полушария", а всю Аргентину — "седьмым доминионом Британской империи" и вообще "филиалом Европы". Следы былого благополучия проглядывают до сих пор. Но страна так и не пришла в себя после дефолта начала века. Обнищавшие жители провинций бросились тогда в столицу и смешались с гастарбайтерами из соседних Боливии и Парагвая.

Спасение от последствий либеральной политики виделось в левом крене. При супругах-президентах Киршнер были созданы рабочие места. Но и такая валютная система, что экономика встала. Новый — правый — президент, Макри, принимающий нынешний саммит, хотел восстановить отношения с США и ЕС.

Но до Аргентины ли нынешним Америке и Европе? Сейчас в стране, которую когда-то называли "королевой Южной Америки", инфляция в 25% и новая зависимость от МВФ. Надежда на Китай. Она есть. Но на "двадцатке" для КНР главное — продолжение торговой войны с США. А еще участие в "тройке" с Россией и Индией. Так кто куда кого ведет в мировой экономике?

Поблагодарив мировых лидеров за внеплановый выходной (пятница стала субботой из-за "большой двадцатки"), жители аргентинской столицы придаются любимому хобби. Танго прославило Аргентину, а его "король" Карлос Гардель — ее столицу.

Гардель с каждым годом "поет" все лучше, считают его поклонники и неизменно следят за тем, чтобы на его могиле всегда были живые цветы. На кладбище La Chacarita — крупнейшем в мире — с каждым годом все больше благодарственных табличек у памятника певцу, ведь школа танго в Аргентине — это как школа жизни.

"Акцент на человеке" — так звучит одна из тем дискуссии на G20. Почему бы не на таком, как бездомный Дамьян Перальдо, который чудом удержался в правительственном квартале Буэнос-Айреса, окруженном тройным кольцом полиции, — с женой, дочкой и сковородкой жареной картошки в двух шагах от президентского дворца Casa Rosada.

Высокая инфляция и растущая безработица — Аргентине непросто выйти из экономического кризиса в одиночку.

Место, где все могут говорить на равных, потому что лишь сообща можно выбраться из неприятностей, — такой предстала "большая двадцатка" в кризисном 2008-м, когда к ее встречам впервые присоединились лидеры стран.

У Владимира Путина в Буэнос-Айресе — напряженный график двухсторонних встреч. Председателя КНР Си Путин приглашает на предстоящий Санкт-Петербургский форум.

Лидеры России и Китая пообщались за общим столом и с индийским премьером. Владимиру Путину важно было поговорить с партнерами на одном языке. Переводчики, правда, не сразу сориентировались.

Идея нового трехстороннего формата выросла из регулярного общения глав МИД. Теперь так же регулярно станут встречаться и первые лица.

"Назрела такая необходимость нам троим более активно встречаться и взаимодействовать. Мы должны играть особую роль на глобальной сцене, а также искать пути продвижения развития в наших странах", — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Но что будет с архитектурой самой Европой?

"Нам есть что обсудить и над чем совместно поработать. И я рад этой возможности. Мы хотели бы обсудить вопросы кибербезопасности, а также общей архитектуры безопасности и обороны в Европе", — отметил глава Франции Эммануэль Макрон.

Не нужно уметь читать по губам, чтобы понять, о чем Дональд Трамп на открытии первого заседания G20 беседовал с Терезой Мэй. Конечно, о Brexit. Но пока Мэй в Аргентине — первый премьер консерватор, прибывший сюда со времен конфликта между двумя странами.

На площади Fuerza Aеrea Argentina легче всего ощутить смысл происходящего. По одну сторону — напоминающая Big Ben башня Torre Monumental, которую до войны за Фолклендские острова называли "башней англичан", по другую — мемориал погибшим аргентинским военным, на котором острова названы Мальвинскими.

"Для нас это — часть Аргентины. Но мы тоже понимаем, что британцы живут на этих островах. Это достаточно деликатная тема, и поэтому мы считаем, что эти вопросы должны обсуждать чиновники", — сказал гид Шанет Сэда.

Дипломатия через силу — стиль, который пытается исповедовать президент США на международной арене. С кем-то получается. Пригрозил Канаде с Мексикой драконовскими пошлинами — все втроем в первый же день саммита подписали новое торговое соглашение взамен NAFTA.

В российско-американские отношениях до компромисса далеко, но и диалога пока не получается. Трамп под давлением оппонентов встречу с Путным отменил.

"Чем дольше эти вопросы не обсуждаются, тем к большей напряженности это приводит", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Что дальше? Пытаемся спросить у госсекретаря США. Майк Помпео отмалчивается. В коротком интервью отвечает сам Трамп. "Я думаю, что у нас очень хорошие отношения. Думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными. Поэтому я встречусь с ним в подходящее время", — сказал он.

Достается даже союзникам Вашингтона. Например, Германии. Ангела Меркель, хоть и на перекладных, все-таки добралась до Буэнос-Айреса и даже обменялась парой слов с Владимиром Путиным во время фотографирования на лестнице театра Colоn. Под сводами аргентинской оперы в тот вечер, конечно, звучало и танго. Хозяин саммита тем временем не сдерживал слез — много приятных эмоций.

В мировой политике кипят оперные страсти. Одни сами назначают себя на роль солистов, другие не прочь изобразить хор. Обращение к партитуре, то есть к системе существующих соглашений (на этом продолжает настаивать Россия), не то чтобы режиссерская находка — способ не скатится в совсем уж откровенную фальшь.

Ранее по теме

Сейчас

13:53

Журналист RT France получил пулю на Елисейских полях

13:21

Топливный протест: в центре Парижа задержаны 39 человек

12:57

Аляска: новое землетрясение и федеральный режим ЧС

11:08

"Желтые жилеты" в центре Парижа: снова стычки и газ

09:18

Задымление в торговом центре в Казани: эвакуированы 100 человек

08:05

Скончался бывший президент США Джордж Буш-старший

07:44

Под Омском перевернулись более 20 грузовых вагонов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Журналист RT France получил пулю на Елисейских полях

Журналист RT France получил пулю на Елисейских полях

1 час назад
Россия напомнила G20 о существующих соглашениях

Россия напомнила G20 о существующих соглашениях

56 минут назад
Самолет лишился обшивки двигателя по пути из Лас-Вегаса в Тампу. Видео

Самолет лишился обшивки двигателя по пути из Лас-Вегаса в Тампу. Видео

37 минут назад
Опубликованы фото с места крушения товарного поезда в Омской области

Опубликованы фото с места крушения товарного поезда в Омской области

3 часа назад
Бушу-старшему везло и в политике, и в любви

Бушу-старшему везло и в политике, и в любви

1 час назад
На Марсе нашли "блестящий самородок"

На Марсе нашли "блестящий самородок"

1 час назад
Замминистра напал на депутата в прямом эфире украинского шоу

Замминистра напал на депутата в прямом эфире украинского шоу

3 часа назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
Участок трассы провалился вместе с машиной во время землетрясения на Аляске. Видео

Участок трассы провалился вместе с машиной во время землетрясения на Аляске. Видео

1 час назад
Встреча лидеров России и Саудовской Аравии прошла в дружеской атмосфере

Встреча лидеров России и Саудовской Аравии прошла в дружеской атмосфере

2 часа назад
В Одесском порту нашли радиоактивный груз

В Одесском порту нашли радиоактивный груз

1 час назад
Эволюция мобильного гейминга

Эволюция мобильного гейминга

20 часов назад
Рубль в декабре 2018 года: все внимание на нефть и США

Рубль в декабре 2018 года: все внимание на нефть и США

30.11.2018 06:00
Иностранцев хотят оставить без "золотых" европаспортов

Иностранцев хотят оставить без "золотых" европаспортов

24 минуты назад
Колледж, в котором Росляков устроил расстрел, начали ремонтировать

Колледж, в котором Росляков устроил расстрел, начали ремонтировать

1 час назад
Дети тоже могут шпионить: Морозов отреагировал на "бред сумасшедшего" Тетерука

Дети тоже могут шпионить: Морозов отреагировал на "бред сумасшедшего" Тетерука

1 час назад
Ананченко утвержден премьером ДНР

Ананченко утвержден премьером ДНР

1 час назад
Джоли и Питт договорились по опеке над детьми

Джоли и Питт договорились по опеке над детьми

1 час назад
Лукашенко предостерег Евразийский союз от ошибок Европейского

Лукашенко предостерег Евразийский союз от ошибок Европейского

2 часа назад
В Совфеде объяснили, почему украинские провокаторы не военнопленные

В Совфеде объяснили, почему украинские провокаторы не военнопленные

2 часа назад
В ЕС хотят увеличить финансирование НПО и блогеров в России

В ЕС хотят увеличить финансирование НПО и блогеров в России

2 часа назад
Людей, заблокированных на заснеженной трассе на Кубани, эвакуировали снегоходами. Видео

Людей, заблокированных на заснеженной трассе на Кубани, эвакуировали снегоходами. Видео

3 часа назад
"Контейнер" проследит за полетами гиперзвуковых ракет над Европой

"Контейнер" проследит за полетами гиперзвуковых ракет над Европой

3 часа назад
СМИ: Роналду манипулировал показаниями в деле об изнасиловании

СМИ: Роналду манипулировал показаниями в деле об изнасиловании

3 часа назад
ВКС России успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО

ВКС России успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО

4 часа назад
Трое школьников в Казани отравились крысиным ядом

Трое школьников в Казани отравились крысиным ядом

4 часа назад
Россия стала лидером в Европе по количеству новых случаев ВИЧ

Россия стала лидером в Европе по количеству новых случаев ВИЧ

4 часа назад
Нурмагомедов не будет награжден званием ЗМС

Нурмагомедов не будет награжден званием ЗМС

4 часа назад
Ковальчук из-за инфекции в лодыжке выбыл на неопределенный срок

Ковальчук из-за инфекции в лодыжке выбыл на неопределенный срок

4 часа назад
Зеппельт выпустит новый фильм о допинге в российском спорте

Зеппельт выпустит новый фильм о допинге в российском спорте

5 часов назад
На Сахалине при прыжке с парашютом разбился подросток

На Сахалине при прыжке с парашютом разбился подросток

6 часов назад
Александр Овечкин помог "Вашингтону" продлить победную серию

Александр Овечкин помог "Вашингтону" продлить победную серию

9 часов назад
Голливуд: саммит "большой двойки" договорился об условиях опеки над детьми

Голливуд: саммит "большой двойки" договорился об условиях опеки над детьми

9 часов назад
Адвокат Татьяна Стукалова: братьев Кокориных надо освобождать

Адвокат Татьяна Стукалова: братьев Кокориных надо освобождать

10 часов назад
Российская база на Луне заработает через 20 лет

Российская база на Луне заработает через 20 лет

11 часов назад
Дом в Петербурге зарос мхом в ожидании ремонта

Дом в Петербурге зарос мхом в ожидании ремонта

20 часов назад
Звездные ароматы: какими духами пользуются знаменитости

Звездные ароматы: какими духами пользуются знаменитости

23 часа назад
Пропали без вести: 8 исчезнувших знаменитостей

Пропали без вести: 8 исчезнувших знаменитостей

30.11.2018 11:31
Виртуального ассистента Alexa встроили в роботизированную рыбу

Виртуального ассистента Alexa встроили в роботизированную рыбу

29.11.2018 10:53