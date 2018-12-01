Бушу-старшему везло и в политике, и в любви

Не стало 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Жизнь его получилась длинной — 94 года. Что это была за жизнь?

Вот так Джордж Буш-старший отмечал свое 85-летие. А до этого ровно таким же образом – 80-летие. Его родная стихия. В 1941 году он был самым молодым пилотом ВМС США. В 17 лет сел за штурвал, так как был потрясен нападением Японии на Перл-Харбор. Воевал на торпедном бомбардировщике TBF. "Ни слова о политических баталиях. Только о войне, Второй мировой", — с таким условием Буш в конце 2000-х согласился на интервью для "Вестей". Потом он много болел и совсем редко появлялся перед камерами.

"Я не был крутым пилотом, но летал вполне хорошо. С палубы мне редко давали знак идти на второй круг. Я достойно приземлялся и при посадке не разбил ни одного самолета. Я обожал это дело", — признавался экс-президент США.

Разбросанный по палубе самолет — обычная для тех дней картина. Авианесущему флоту США всего 20 лет от роду. Через 68 лет число аварий будет стремиться к нулю, а именем Джорджа Буша при жизни назовут новейший авианосец класса Nimitz.

На катере, не побоявшись шторма, Буш курсировал от своего крейсера Belknap к теплоходу "Максим Горький" в декабре 1989-го у берегов Мальты.

Переговоры с Михаилом Горбачевым и окончание холодной войны. Геополитическая карта перекраивается на глазах. Горбачев пошел на колоссальные уступки — согласился на объединение Германии и вообще на политический уход СССР из Европы, взамен получив лишь туманные устные обещания. В Вашингтоне и мечтать не могли, насколько быстро и на каких льготных для Запада условиях это произойдет.

На той "стройке" 90-х Россию кормили американскими куриными окорочками, прозванными в народе "ножками Буша". При нем начались массовые поставки гигантской замороженной курятины.

Имея боевой опыт, Буш все же начинал войны. Отдал приказ о вторжении в Панаму и Ирак — операция "Буря в пустыне". Министром обороны тогда был Дик Чейни, который будет управлять и вторым вторжением в Ираке при сыне Джордже Буше-младшем. Но тогда американцы завязнут уже на годы.

Буш-старший основал целую политическую династию, а сам клан — один из старейших в США — восходит к первым американским поселенцам с корабля Mayflower.

Сам Буш-старший был и первым президентом США, возглавлявшим до этого ЦРУ, и последним главой крупной державы, который имел боевой опыт. Во внешней политике — успех, во внутренней — наследие Рейгана, госдолг и экономический застой. Главное — предвыборное обещание.

Но демократы продавливают повышение через Конгресс. Президент Буш ставит подпись под документом, что означает крест на его политической карьере. Именно поэтому он пробыл в Белом доме всего один срок.

Повезло в любви — у четы Джорджа и Барбары Буш самый долгий брак среди всех президентов США. А коллеги — и республиканцы и демократы — со временем только еще больше зауважали. Особенно на фоне восьми лет президентства его сына Джорджа Буша-младшего. Возможно, поэтому отец в последние годы соглашался на что угодно, но только не на разговоры о политике.