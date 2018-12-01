Новости Политика

Все видео этой рубрики
1 декабря 201814:00 Александр Христенко

Бушу-старшему везло и в политике, и в любви

Не стало 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Жизнь его получилась длинной — 94 года. Что это была за жизнь?

Вот так Джордж Буш-старший отмечал свое 85-летие. А до этого ровно таким же образом – 80-летие. Его родная стихия. В 1941 году он был самым молодым пилотом ВМС США. В 17 лет сел за штурвал, так как был потрясен нападением Японии на Перл-Харбор. Воевал на торпедном бомбардировщике TBF. "Ни слова о политических баталиях. Только о войне, Второй мировой", — с таким условием Буш в конце 2000-х согласился на интервью для "Вестей". Потом он много болел и совсем редко появлялся перед камерами.

"Я не был крутым пилотом, но летал вполне хорошо. С палубы мне редко давали знак идти на второй круг. Я достойно приземлялся и при посадке не разбил ни одного самолета. Я обожал это дело", — признавался экс-президент США.

Разбросанный по палубе самолет — обычная для тех дней картина. Авианесущему флоту США всего 20 лет от роду. Через 68 лет число аварий будет стремиться к нулю, а именем Джорджа Буша при жизни назовут новейший авианосец класса Nimitz.

На катере, не побоявшись шторма, Буш курсировал от своего крейсера Belknap к теплоходу "Максим Горький" в декабре 1989-го у берегов Мальты.

Переговоры с Михаилом Горбачевым и окончание холодной войны. Геополитическая карта перекраивается на глазах. Горбачев пошел на колоссальные уступки — согласился на объединение Германии и вообще на политический уход СССР из Европы, взамен получив лишь туманные устные обещания. В Вашингтоне и мечтать не могли, насколько быстро и на каких льготных для Запада условиях это произойдет.

На той "стройке" 90-х Россию кормили американскими куриными окорочками, прозванными в народе "ножками Буша". При нем начались массовые поставки гигантской замороженной курятины.

Имея боевой опыт, Буш все же начинал войны. Отдал приказ о вторжении в Панаму и Ирак — операция "Буря в пустыне". Министром обороны тогда был Дик Чейни, который будет управлять и вторым вторжением в Ираке при сыне Джордже Буше-младшем. Но тогда американцы завязнут уже на годы.

Буш-старший основал целую политическую династию, а сам клан — один из старейших в США — восходит к первым американским поселенцам с корабля Mayflower.

Сам Буш-старший был и первым президентом США, возглавлявшим до этого ЦРУ, и последним главой крупной державы, который имел боевой опыт. Во внешней политике — успех, во внутренней — наследие Рейгана, госдолг и экономический застой. Главное — предвыборное обещание.

Но демократы продавливают повышение через Конгресс. Президент Буш ставит подпись под документом, что означает крест на его политической карьере. Именно поэтому он пробыл в Белом доме всего один срок.

Повезло в любви — у четы Джорджа и Барбары Буш самый долгий брак среди всех президентов США. А коллеги — и республиканцы и демократы — со временем только еще больше зауважали. Особенно на фоне восьми лет президентства его сына Джорджа Буша-младшего. Возможно, поэтому отец в последние годы соглашался на что угодно, но только не на разговоры о политике.

Сейчас

13:53

Журналист RT France получил пулю на Елисейских полях

13:21

Топливный протест: в центре Парижа задержаны 39 человек

12:57

Аляска: новое землетрясение и федеральный режим ЧС

11:08

"Желтые жилеты" в центре Парижа: снова стычки и газ

09:18

Задымление в торговом центре в Казани: эвакуированы 100 человек

08:05

Скончался бывший президент США Джордж Буш-старший

07:44

Под Омском перевернулись более 20 грузовых вагонов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Журналист RT France получил пулю на Елисейских полях

Журналист RT France получил пулю на Елисейских полях

1 час назад
Россия напомнила G20 о существующих соглашениях

Россия напомнила G20 о существующих соглашениях

59 минут назад
В Германии и на Украине призвали закрыть порты для российских судов

В Германии и на Украине призвали закрыть порты для российских судов

21 минута назад
Опубликованы фото с места крушения товарного поезда в Омской области

Опубликованы фото с места крушения товарного поезда в Омской области

3 часа назад
Бушу-старшему везло и в политике, и в любви

Бушу-старшему везло и в политике, и в любви

1 час назад
На Марсе нашли "блестящий самородок"

На Марсе нашли "блестящий самородок"

1 час назад
Замминистра напал на депутата в прямом эфире украинского шоу

Замминистра напал на депутата в прямом эфире украинского шоу

3 часа назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
Бушу-старшему везло и в политике, и в любви

Бушу-старшему везло и в политике, и в любви

1 час назад
Участок трассы провалился вместе с машиной во время землетрясения на Аляске. Видео

Участок трассы провалился вместе с машиной во время землетрясения на Аляске. Видео

1 час назад
В Одесском порту нашли радиоактивный груз

В Одесском порту нашли радиоактивный груз

1 час назад
Эволюция мобильного гейминга

Эволюция мобильного гейминга

20 часов назад
Рубль в декабре 2018 года: все внимание на нефть и США

Рубль в декабре 2018 года: все внимание на нефть и США

30.11.2018 06:00
Собака спровоцировала аварию с участием трех авто во Владивостоке. Видео

Собака спровоцировала аварию с участием трех авто во Владивостоке. Видео

8 минут назад
Иностранцев хотят оставить без "золотых" европаспортов

Иностранцев хотят оставить без "золотых" европаспортов

28 минут назад
Самолет лишился обшивки двигателя по пути из Лас-Вегаса в Тампу. Видео

Самолет лишился обшивки двигателя по пути из Лас-Вегаса в Тампу. Видео

41 минута назад
Колледж, в котором Росляков устроил расстрел, начали ремонтировать

Колледж, в котором Росляков устроил расстрел, начали ремонтировать

1 час назад
Дети тоже могут шпионить: Морозов отреагировал на "бред сумасшедшего" Тетерука

Дети тоже могут шпионить: Морозов отреагировал на "бред сумасшедшего" Тетерука

1 час назад
Ананченко утвержден премьером ДНР

Ананченко утвержден премьером ДНР

1 час назад
Джоли и Питт договорились по опеке над детьми

Джоли и Питт договорились по опеке над детьми

1 час назад
Лукашенко предостерег Евразийский союз от ошибок Европейского

Лукашенко предостерег Евразийский союз от ошибок Европейского

2 часа назад
В Совфеде объяснили, почему украинские провокаторы не военнопленные

В Совфеде объяснили, почему украинские провокаторы не военнопленные

2 часа назад
В ЕС хотят увеличить финансирование НПО и блогеров в России

В ЕС хотят увеличить финансирование НПО и блогеров в России

2 часа назад
Людей, заблокированных на заснеженной трассе на Кубани, эвакуировали снегоходами. Видео

Людей, заблокированных на заснеженной трассе на Кубани, эвакуировали снегоходами. Видео

3 часа назад
"Контейнер" проследит за полетами гиперзвуковых ракет над Европой

"Контейнер" проследит за полетами гиперзвуковых ракет над Европой

3 часа назад
СМИ: Роналду манипулировал показаниями в деле об изнасиловании

СМИ: Роналду манипулировал показаниями в деле об изнасиловании

3 часа назад
ВКС России успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО

ВКС России успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО

4 часа назад
Трое школьников в Казани отравились крысиным ядом

Трое школьников в Казани отравились крысиным ядом

4 часа назад
Россия стала лидером в Европе по количеству новых случаев ВИЧ

Россия стала лидером в Европе по количеству новых случаев ВИЧ

4 часа назад
Нурмагомедов не будет награжден званием ЗМС

Нурмагомедов не будет награжден званием ЗМС

4 часа назад
Ковальчук из-за инфекции в лодыжке выбыл на неопределенный срок

Ковальчук из-за инфекции в лодыжке выбыл на неопределенный срок

5 часов назад
Зеппельт выпустит новый фильм о допинге в российском спорте

Зеппельт выпустит новый фильм о допинге в российском спорте

5 часов назад
На Сахалине при прыжке с парашютом разбился подросток

На Сахалине при прыжке с парашютом разбился подросток

6 часов назад
Александр Овечкин помог "Вашингтону" продлить победную серию

Александр Овечкин помог "Вашингтону" продлить победную серию

9 часов назад
Голливуд: саммит "большой двойки" договорился об условиях опеки над детьми

Голливуд: саммит "большой двойки" договорился об условиях опеки над детьми

9 часов назад
Адвокат Татьяна Стукалова: братьев Кокориных надо освобождать

Адвокат Татьяна Стукалова: братьев Кокориных надо освобождать

10 часов назад
Российская база на Луне заработает через 20 лет

Российская база на Луне заработает через 20 лет

11 часов назад
Дом в Петербурге зарос мхом в ожидании ремонта

Дом в Петербурге зарос мхом в ожидании ремонта

20 часов назад
Звездные ароматы: какими духами пользуются знаменитости

Звездные ароматы: какими духами пользуются знаменитости

23 часа назад
Пропали без вести: 8 исчезнувших знаменитостей

Пропали без вести: 8 исчезнувших знаменитостей

30.11.2018 11:31
Виртуального ассистента Alexa встроили в роботизированную рыбу

Виртуального ассистента Alexa встроили в роботизированную рыбу

29.11.2018 10:53