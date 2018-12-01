Новости Политика

Все видео этой рубрики
1 декабря 201813:01 Сергей Брилев

Лукашенко предостерег Евразийский союз от ошибок Европейского

EPA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял своего, а также российского, казахстанского, киргизского премьеров, а также посланца правительства Армении, которые готовят предстоящий саммит Евразийского союза. Он пройдет в Санкт-Петербурге. Но не тот ли это Лукашенко, который на недавней Мюнхенской конференции вдруг заговорил о необходимости укреплять союз Европейский? В интервью "Вестей в субботу" с главой Белоруссии — поистине неожиданные повороты. Но сначала — как бы все-таки довести до ума союз Евразийский?

"Чтобы довести его до ума, — говорит Александр Лукашенко, — нам надо мозги свои поправить. Все — в головах. Знаем, куда идти. Опыт уже есть. Все-таки пусть не десятилетия, но скоро Евразийскому союзу – пять лет"

- А Таможенному союзу — он с 2010 года — уже восемь лет.

- Есть уже опыт. Мы, как слепые котята, тыкались иногда в стенку и поняли, что туда нельзя, сюда нельзя, глаза раскрыли, понимаем, что делать. Примеры есть, разные союзы, в том числе Европейский. Мы понимаем, что надо делать, а что – нет, чтобы к Brexit не прийти и так далее. Все умеем. Но не все делаем, — уверен Лукашенко.

Но сам Евразийский союз президент Белоруссии считает тем, что надо развивать и развивать. Особенно на фоне того, что творится в остальном мире.

- Сейчас вообще странная, страшная ситуация в мире в плане торговли. Говорят о торговых войнах, — отмечает Александр Лукашенко.

- Мир как будто пошел в обратную сторону.

- Совершенно верно. И это плохо. Но для нас не было бы счастья, да несчастье помогло. Уникальный шанс! Россию давят со всех сторон. Я смотрю, как вы там отбиваетесь. Про эти санкции уже болтовня идет везде. Слушайте, успокойтесь. Мы — небольшая страна — под санкциями были 10 лет. Вертелись, как ужи на сковородке. Выжили. А если мы объединились, мы вместе. Это шанс для наших экономик. Счастье, что мы создали ЕврАзЭС. Давайте осуществим здесь прорыв и покажем тем, кто мечтает о санкциях и накладывает их на Россию и, считайте, на нас. И не надо рыдать и плакаться, что мы под санкциями. Невозможно такую огромную территорию с населением под 200 миллионов и таким сопряжением экономик, предприятий куда-то "опустить" из-за санкций. Тем более самая крупная завтра экономика мира — Китай. Мы с ни в блестящих отношениях. Но только ни под кого не надо ложиться. Мы — гордые советские люди из того периода, мы не это терпели. Кругом были железные занавесы, и мы жили. Да, это будет непросто, потому что нас пытаются растащить. В Центральной Азии свои интересы. Я знаю, о чем говорю. Видите, что на Украине происходит. И до Белоруссии добрались. Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять, только, конечно, чтобы власть поменялась, демократии побольше, еще чего-то. Раньше об этом не говорили. Идет борьба, и при этом одно из направлений – это когда "наклоняют" Россию, пытаются "опустить". Это тоже борьба за Россию. Это будет непросто, поэтому нам надо мозги собрать в кучу, поставить цель и идти к ней. И мы это можем сделать.

- Ну, и монолог, хоть камеру останавливай!

Шутки — шутками, но Лукашенко первым вспомнил о Brexit, о тех ошибках Европейского союза, которые надо избежать союзу Евразийскому.

- Что вас смущает?

- Это вопрос серьезный и сложный. Нет ничего плохого в Евросоюзе в его изначальном виде. Там начали осваивать, внедрять единую валюту — в этом нет ничего плохого. Только все эти процессы для Евросоюза были новы, и на этом новом пути неизбежны какие-то ошибки. Надо набраться терпения и преодолевать их, что не было сделано. Добавились проблемы, к примеру, беженцы, ошибки, связанные с вторжением НАТО в определенные государства. Некоторые члены Евросоюза некоторые подключились к этому, то есть наделали очень много ошибок. Появилась почва для национализма в разных странах. И вот те политические силы, которых раньше вообще не замечали ни в Германии, ни в Великобритания отчасти, стали проявлять себя на фоне этих ошибок. Национализм стал превалировать во многих государствах. И они взяли курс на якобы какую-то независимость, на разрушение Европейского союза.

- Потрясающе! 2018 год. Мы сидим с вами в Минске, и вы, которого в свое время записывали в диктаторы, говорите о подъеме волны национализма в Европейском союзе.

- Молодец, что ты это заметил.

- Мир так меняется?

- Когда я на Мюнхенской конференции сказал, что категорически против распада Европейского союза, некоторые аж подскочили: "Как так?!" Они же санкции ввели против Белоруссии, против меня. Я был невыездной. Последний диктатор Европы, и он об этом говорит?! Здесь нет никакого противоречия. Я всегда — за многополярный мир. Меня "долбали" американцы за это, потому что многополярность никому не нужна была. Китайцы — за многополярный мир, россияне за это выступают.

- А Евразийский союз?

- Евразийский союз, конечно. И вот в этом многополярном мире, где Америка, Евросоюз, Китай, отчасти Индия, Россия — это опора. И если мы выдернем из-под планеты эту одну из основных опор ЕС, зашатается вся планета. Развалится Евросоюз. Может быть, России будет проще разговаривать с одними государствами, Америке – с другими, но надо понимать, что снова появятся побочные эффекты распада Еврооюза, экономка может рухнуть и так далее, а России и Америке не нужно.

Сейчас

13:21

Топливный протест: в центре Парижа задержаны 39 человек

12:57

Аляска: новое землетрясение и федеральный режим ЧС

11:08

"Желтые жилеты" в центре Парижа: снова стычки и газ

09:18

Задымление в торговом центре в Казани: эвакуированы 100 человек

08:05

Скончался бывший президент США Джордж Буш-старший

07:44

Под Омском перевернулись более 20 грузовых вагонов

01:03

На Кубани из-за непогоды заблокированы более 600 машин

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Аляска: новое землетрясение и федеральный режим ЧС

Аляска: новое землетрясение и федеральный режим ЧС

28 минут назад
Опубликованы фото с места крушения товарного поезда в Омской области

Опубликованы фото с места крушения товарного поезда в Омской области

2 часа назад
Встреча лидеров России и Саудовской Аравии прошла в дружеской атмосфере

Встреча лидеров России и Саудовской Аравии прошла в дружеской атмосфере

1 час назад
Скончался бывший президент США Джордж Буш-старший

Скончался бывший президент США Джордж Буш-старший

5 часов назад
В Совфеде объяснили, почему украинские провокаторы не военнопленные

В Совфеде объяснили, почему украинские провокаторы не военнопленные

59 минут назад
"Контейнер" проследит за полетами гиперзвуковых ракет над Европой

"Контейнер" проследит за полетами гиперзвуковых ракет над Европой

1 час назад
Замминистра напал на депутата в прямом эфире украинского шоу

Замминистра напал на депутата в прямом эфире украинского шоу

1 час назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
"Желтые жилеты" в центре Парижа: снова стычки и газ

"Желтые жилеты" в центре Парижа: снова стычки и газ

1 час назад
Песков: рукопожатие президентов – элемент вторичный

Песков: рукопожатие президентов – элемент вторичный

11 часов назад
Саммит G20 в Буэнос-Айресе: на повестке дня - острые вопросы

Саммит G20 в Буэнос-Айресе: на повестке дня - острые вопросы

3 часа назад
На Украине хотят запретить въезд и женщинам из России

На Украине хотят запретить въезд и женщинам из России

8 часов назад
Людей, заблокированных на заснеженной трассе на Кубани, эвакуировали снегоходами. Видео

Людей, заблокированных на заснеженной трассе на Кубани, эвакуировали снегоходами. Видео

1 час назад
Эволюция мобильного гейминга

Эволюция мобильного гейминга

19 часов назад
Рубль в декабре 2018 года: все внимание на нефть и США

Рубль в декабре 2018 года: все внимание на нефть и США

30.11.2018 06:00
Лукашенко предостерег Евразийский союз от ошибок Европейского

Лукашенко предостерег Евразийский союз от ошибок Европейского

37 минут назад
В ЕС хотят увеличить финансирование НПО и блогеров в России

В ЕС хотят увеличить финансирование НПО и блогеров в России

59 минут назад
СМИ: Роналду манипулировал показаниями в деле об изнасиловании

СМИ: Роналду манипулировал показаниями в деле об изнасиловании

2 часа назад
ВКС России успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО

ВКС России успешно испытали модернизированную ракету системы ПРО

2 часа назад
Трое школьников в Казани отравились крысиным ядом

Трое школьников в Казани отравились крысиным ядом

2 часа назад
Россия стала лидером в Европе по количеству новых случаев ВИЧ

Россия стала лидером в Европе по количеству новых случаев ВИЧ

2 часа назад
Нурмагомедов не будет награжден званием ЗМС

Нурмагомедов не будет награжден званием ЗМС

2 часа назад
Ковальчук из-за инфекции в лодыжке выбыл на неопределенный срок

Ковальчук из-за инфекции в лодыжке выбыл на неопределенный срок

3 часа назад
Зеппельт выпустит новый фильм о допинге в российском спорте

Зеппельт выпустит новый фильм о допинге в российском спорте

4 часа назад
На Сахалине при прыжке с парашютом разбился подросток

На Сахалине при прыжке с парашютом разбился подросток

5 часов назад
Александр Овечкин помог "Вашингтону" продлить победную серию

Александр Овечкин помог "Вашингтону" продлить победную серию

7 часов назад
Голливуд: саммит "большой двойки" договорился об условиях опеки над детьми

Голливуд: саммит "большой двойки" договорился об условиях опеки над детьми

7 часов назад
Адвокат Татьяна Стукалова: братьев Кокориных надо освобождать

Адвокат Татьяна Стукалова: братьев Кокориных надо освобождать

8 часов назад
Российская база на Луне заработает через 20 лет

Российская база на Луне заработает через 20 лет

9 часов назад
Гранты для рэперов – кому и сколько

Гранты для рэперов – кому и сколько

11 часов назад
Велоспорт. Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на этапе Кубка мира

Велоспорт. Войнова и Шмелева выиграли командный спринт на этапе Кубка мира

12 часов назад
Выше радуги: "Роза Хутор" отменяет межсезонье

Выше радуги: "Роза Хутор" отменяет межсезонье

13 часов назад
Владимир Лисин избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы

Владимир Лисин избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы

13 часов назад
Страны ОЗХО не согласовали итоговый документ Обзорной конференции

Страны ОЗХО не согласовали итоговый документ Обзорной конференции

13 часов назад
"Великие имена": итоги всенародного голосования подведут 4 декабря в эфире "России"

"Великие имена": итоги всенародного голосования подведут 4 декабря в эфире "России"

16 часов назад
Звездные ароматы: какими духами пользуются знаменитости

Звездные ароматы: какими духами пользуются знаменитости

21 час назад
Пропали без вести: 8 исчезнувших знаменитостей

Пропали без вести: 8 исчезнувших знаменитостей

30.11.2018 11:31
Виртуального ассистента Alexa встроили в роботизированную рыбу

Виртуального ассистента Alexa встроили в роботизированную рыбу

29.11.2018 10:53