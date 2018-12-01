Лукашенко предостерег Евразийский союз от ошибок Европейского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял своего, а также российского, казахстанского, киргизского премьеров, а также посланца правительства Армении, которые готовят предстоящий саммит Евразийского союза. Он пройдет в Санкт-Петербурге. Но не тот ли это Лукашенко, который на недавней Мюнхенской конференции вдруг заговорил о необходимости укреплять союз Европейский? В интервью "Вестей в субботу" с главой Белоруссии — поистине неожиданные повороты. Но сначала — как бы все-таки довести до ума союз Евразийский?

"Чтобы довести его до ума, — говорит Александр Лукашенко, — нам надо мозги свои поправить. Все — в головах. Знаем, куда идти. Опыт уже есть. Все-таки пусть не десятилетия, но скоро Евразийскому союзу – пять лет"

- А Таможенному союзу — он с 2010 года — уже восемь лет.

- Есть уже опыт. Мы, как слепые котята, тыкались иногда в стенку и поняли, что туда нельзя, сюда нельзя, глаза раскрыли, понимаем, что делать. Примеры есть, разные союзы, в том числе Европейский. Мы понимаем, что надо делать, а что – нет, чтобы к Brexit не прийти и так далее. Все умеем. Но не все делаем, — уверен Лукашенко.

Но сам Евразийский союз президент Белоруссии считает тем, что надо развивать и развивать. Особенно на фоне того, что творится в остальном мире.

- Сейчас вообще странная, страшная ситуация в мире в плане торговли. Говорят о торговых войнах, — отмечает Александр Лукашенко.

- Мир как будто пошел в обратную сторону.

- Совершенно верно. И это плохо. Но для нас не было бы счастья, да несчастье помогло. Уникальный шанс! Россию давят со всех сторон. Я смотрю, как вы там отбиваетесь. Про эти санкции уже болтовня идет везде. Слушайте, успокойтесь. Мы — небольшая страна — под санкциями были 10 лет. Вертелись, как ужи на сковородке. Выжили. А если мы объединились, мы вместе. Это шанс для наших экономик. Счастье, что мы создали ЕврАзЭС. Давайте осуществим здесь прорыв и покажем тем, кто мечтает о санкциях и накладывает их на Россию и, считайте, на нас. И не надо рыдать и плакаться, что мы под санкциями. Невозможно такую огромную территорию с населением под 200 миллионов и таким сопряжением экономик, предприятий куда-то "опустить" из-за санкций. Тем более самая крупная завтра экономика мира — Китай. Мы с ни в блестящих отношениях. Но только ни под кого не надо ложиться. Мы — гордые советские люди из того периода, мы не это терпели. Кругом были железные занавесы, и мы жили. Да, это будет непросто, потому что нас пытаются растащить. В Центральной Азии свои интересы. Я знаю, о чем говорю. Видите, что на Украине происходит. И до Белоруссии добрались. Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять, только, конечно, чтобы власть поменялась, демократии побольше, еще чего-то. Раньше об этом не говорили. Идет борьба, и при этом одно из направлений – это когда "наклоняют" Россию, пытаются "опустить". Это тоже борьба за Россию. Это будет непросто, поэтому нам надо мозги собрать в кучу, поставить цель и идти к ней. И мы это можем сделать.

- Ну, и монолог, хоть камеру останавливай!

Шутки — шутками, но Лукашенко первым вспомнил о Brexit, о тех ошибках Европейского союза, которые надо избежать союзу Евразийскому.

- Что вас смущает?

- Это вопрос серьезный и сложный. Нет ничего плохого в Евросоюзе в его изначальном виде. Там начали осваивать, внедрять единую валюту — в этом нет ничего плохого. Только все эти процессы для Евросоюза были новы, и на этом новом пути неизбежны какие-то ошибки. Надо набраться терпения и преодолевать их, что не было сделано. Добавились проблемы, к примеру, беженцы, ошибки, связанные с вторжением НАТО в определенные государства. Некоторые члены Евросоюза некоторые подключились к этому, то есть наделали очень много ошибок. Появилась почва для национализма в разных странах. И вот те политические силы, которых раньше вообще не замечали ни в Германии, ни в Великобритания отчасти, стали проявлять себя на фоне этих ошибок. Национализм стал превалировать во многих государствах. И они взяли курс на якобы какую-то независимость, на разрушение Европейского союза.

- Потрясающе! 2018 год. Мы сидим с вами в Минске, и вы, которого в свое время записывали в диктаторы, говорите о подъеме волны национализма в Европейском союзе.

- Молодец, что ты это заметил.

- Мир так меняется?

- Когда я на Мюнхенской конференции сказал, что категорически против распада Европейского союза, некоторые аж подскочили: "Как так?!" Они же санкции ввели против Белоруссии, против меня. Я был невыездной. Последний диктатор Европы, и он об этом говорит?! Здесь нет никакого противоречия. Я всегда — за многополярный мир. Меня "долбали" американцы за это, потому что многополярность никому не нужна была. Китайцы — за многополярный мир, россияне за это выступают.

- А Евразийский союз?

- Евразийский союз, конечно. И вот в этом многополярном мире, где Америка, Евросоюз, Китай, отчасти Индия, Россия — это опора. И если мы выдернем из-под планеты эту одну из основных опор ЕС, зашатается вся планета. Развалится Евросоюз. Может быть, России будет проще разговаривать с одними государствами, Америке – с другими, но надо понимать, что снова появятся побочные эффекты распада Еврооюза, экономка может рухнуть и так далее, а России и Америке не нужно.