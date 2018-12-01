В ЕС хотят увеличить финансирование НПО и блогеров в России

Европа может увеличить размер поддержки российских блогеров и правозащитников.

Проект резолюции, в которой говорится об увеличение финансовой помощи неправительственным организациям, правозащитникам и блогерам в России, рассмотрят в ближайшее время в Европарламенте. Инициатива исходит от комитета по иностранным делам Европарламента и, в частности, от евродепутата от Латвии Сандры Калниете.

"Европарламент призывает Комиссию планировать более масштабную финансовую помощь гражданскому обществу России", — говорится в проекте.

Ранее еврокомиссар по экстренному реагированию Кристос Стилианидис признал, что в 2017 году Евросоюз выделял экстренные гранты правозащитникам из России. Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что увеличение финансирования иностранных НПО может быть признаком попыток иностранного вмешательства.