В Совфеде объяснили, почему украинские провокаторы не военнопленные

Члены экипажей трех украинских военных кораблей, задержанных ранее в Керченском проливе, не являются военнопленными, хоть это и утверждают в Киеве. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Три корабля Военно-морских сил Украины — рейдовый буксир "Яны Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" — 25 ноября незаконно вошли в российские территориальные воды в Черном море. Приказы пограничников они игнорировали, поэтому ФСБ России была вынуждена применить силу против нарушителей. Корабли были задержаны, все 24 моряка с них сейчас арестованы. Трое из моряков при задержании были ранены.

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что считает задержанных украинских моряков военнопленными, напоминает РИА Новости. Однако, напомнила Ольга Ковитиди, это противоречит третьей Женевской конвенции 1949 года: в соответствии с этим документом, статус военнопленного применим только в ситуации международного военного конфликта.

По ее мнению, заявление Климкина подтверждает умышленную организацию Украиной в Керченском проливе провокации международного военного конфликта. Провокация была предотвращена пограничной службой ФСБ РФ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении государственной границы, которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. По решению суда всем членам экипажей задержанных кораблей избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

В ряде областей Украины после инцидента в Керченском проливе ввели военное положение. Президент России Владимир Путин назвал причиной провокации в Черном море низкий рейтинг нынешнего главы Украины Петра Порошенко в преддверии новых президентских выборов. По словам Путина, у Порошенко есть шансы не пройти даже во второй тур, поэтому ему нужно что-то делать, чтобы обострить ситуацию и создать непреодолимые препятствия для своих конкурентов.

Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, подчеркнув, что среди членов экипажей украинских судов-нарушителей были двое сотрудников Службы безопасности Украины. Они фактически и руководили этой спецоперацией. Российские пограничники, подчеркнул президент, выполняли свои функции по защите госграницы.