Камерун лишился права проведения Кубка африканский наций-2019

Руководители Конфедерации футбола Африки приняли решение лишить Камерун возможности проводить Кубок африканских наций в 2019 году. Причиной такого вердикта стали колоссальные отставания от намеченных сроков в строительстве спортивных объектов для турнира.

Кроме того, как сообщает еженедельник "Футбол" со ссылкой на Associated Press, в организации выражают обеспокоенность сложившейся политической ситуацией в стране – на северо-западе и юго-западе Камеруна активно выступают сепаратисты.

В результате CAF объявила о новых выборах хозяйки турнира. Желающие страны могут подать заявки до конца года. Главным претендентом на право принять у себя Кубок Африки является Марокко. турнир состоится с 15 июня по 13 июля 2019-го года.