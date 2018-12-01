В Одесском порту нашли радиоактивный груз

Радиоактивный груз обнаружили в Одесском порту в пятницу. Уровень гамма–излучения контейнера превышает естественный фон в 10 раз, сообщает издание "Таймер".

Стационарная система радиационного контроля "Янтарь" сработала во время проверки контейнеров с грузом абразивных материалов.

Сейчас груз доставлен на отдельную стоянку для дальнейшего разбирательства. Ранее на украинско-румынской границе пограничники задержали микроавтобус, водитель которого пытался перевезти через границу плутоний.