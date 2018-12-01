Джоли и Питт договорились по опеке над детьми

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились об опеке над детьми. Детали договоренностей ради интересов детей не разглашаются.

Представители Питта от комментариев воздержались. Джоли, как уверяет близкий к ней источник, очень рада прогрессу в семье. Бракоразводный процесс существенно продвинулся вперед.

Джоли и Питт прожили вместе 10 лет, родили троих детей и троих усыновили. Их брак распался в 2016 году. Актриса подала на развод и переехала в Малибу (Калифорния), передает ТАСС.