"Рома" сменит Ди Франческо на Конте

Руководители итальянской "Ромы" выражают недовольство работой нынешнего главного тренера команды Эусебио Ди Франческо и намерены отправить его в отставку. В качестве альтернативы боссы римлян рассматривают другого итальянского специалиста Антонио Конте.

Стороны уже ведут переговоры о возможном заключении договора, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Panorama. Впрочем, тренер пока не собирается ставить подпись под соглашением и попросил немного времени на размышления – он ждет приглашение в "Манчестер Юнайтед" или "Пари Сен-Жермен".

Напомним, что "Рома" после 13 туров чемпионата Италии располагается на 7-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. От лидера Серии "А" – "Ювентуса" римляне отстают на 18 баллов. В Лиге чемпионов "Рома" набрав 9 очков в пяти играх обеспечила себе место в 1/8 финала турнира.

Последним местом работы Конте был лондонский "Челси", из которого он был уволен по окончании минувшего сезона.