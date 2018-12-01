Топливный протест: в центре Парижа задержаны 39 человек

В Париже продолжаются выступления против подорожания топлива. Участники протестов, известные как "желтые жилеты", требуют от правительства снижения цен на бензин и повышение покупательной способности в целом, пишет ТАСС.

Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер в Twiiter, в субботу полиция задержала уже 39 "погромщиков". По словам министра, полторы тысячи хулиганов пришли на Елисейские поля, "чтобы драться".

Полицейские не допустили захвата протестующими контрольно-пропускного пункта, разогнав толпу слезоточивым газом.

В Париже закрыты семь центральных станций метро. Первая масштабная акция прошла 17 ноября.