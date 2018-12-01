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Исследование Марса и его спутников орбитальными аппаратами и марсоходами 1 час назад
На Марсе нашли "блестящий самородок"
На Марсе обнаружен необычный предмет, похожий на блестящий самородок. Об этом сообщается на сайте NASA.
Неопознанный блестящий объект, которому присвоили имя необитаемого шотландского острова Литл-Колонсей (Little Colonsay), был замечен камерой марсохода Curiosity. Исследователи считают, что это может быть метеорит. Предварительный вывод сделан по характерному блеску космического тела. Впрочем, для более точных выводов потребуется химический анализ.
Марсоход Curiosity приземлился на поверхность Красной планеты 6 августа 2012 года после непростой процедуры посадки, которую участники миссии и журналисты назвали "семью минутами ужаса". За шесть лет работы марсоход успешно выполнил основные задачи миссии. Он, в частности, обнаружил следы существования теплых пресноводных озер и рек на Марсе.
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