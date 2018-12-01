КХЛ назвала лучших хоккеистов ноября

Континентальная хоккейная лига огласила список лучших игроков ноября по четырем номинациям. Ими стали вратарь ЦСКА Илья Сорокин, защитник "Барыса" Даррен Диц и нападающий "Автомобилиста" Найджел Доус. Лучшим новичком признали форварда "Сибири" Никиту Михайлова.

Сорокин в шести ноябрьских встречах лиги пропустил две шайбы, четыре игры отстоял на ноль и отразил в общей сложности 98,46 процентов бросков по его воротам. Диц в 10-ти встречах набрал 12 очков, из которых 3 гола и 9 передач, став самым результативным защитником месяца. Доус с 14 баллами (7+7) является лучшим нападающим ноября. Михайлов же 9-ти поединках ноября заработал 4 балла за результативность, забив 3 гола и сделав 1 ассист.