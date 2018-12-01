Журналист RT France получил пулю на Елисейских полях

На Елисейских полях полиция приступила к разгону манифестантов, применяется слезоточивый газ. Ведущий прямую трансляцию корреспондент RT France Люка Леже был ранен, вероятно, в него попала резиновая пуля.

Ему оказывается помощь, написала твит глава телеканала RT France Ксения Федорова.

Число задержанных возросло до 60, сообщает РИА Новости.

Возле Триумфальной арки уже начались столкновения манифестантов с полицией. Демонстранты попытались захватить КПП на входе в зону акции протеста.

Закрыты семь станций метро. На демонстрациях работают около шести тысяч полицейских и жандармов.