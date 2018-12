Настоящий партнер: политики вспоминают Джорджа Буша

Президент России Владимир Путин выразил экс-президенту США Джорджу Бушу-младшему глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца. По словам Путина, Джордж Герберт Уокер Буш был выдающимся человеком, всю жизнь верно служившим своей стране – с оружием в руках в годы войны и на высоких государственных постах в мирное время.

41-й президент США, отметил Путин, возглавлял свою страну на одном из важнейших этапов мировой истории и, проявляя политическую мудрость и дальновидность, даже в самых непростых ситуациях стремился принимать взвешенные решения.

Буш-старший, добавил российский президент, осознавал значимость конструктивного диалога между двумя крупнейшими ядерными державами и многое делал для укрепления российско-американского сотрудничества по вопросам международной безопасности.

По словам Путина, ему "посчастливилось не раз встречаться" с 41-м президентом США, и светлая память о Джордже Буше-старшем навсегда сохранится в его сердце и в сердцах россиян. Текст телеграммы президента России Джорджу Бушу опубликован на сайте Кремля.

Уход Буша-старшего также прокомментировал российский премьер Дмитрий Медведев, отметивший его большой личный вклад в становление американо-российских отношений и интерес к культуре РФ.

А бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что отдает должное вкладу Буша-старшего, с которым ему довелось вместе работать в годы огромных перемен, в прекращение холодной войны и гонки ядерных вооружений. "Он был настоящим партнером", — сообщил Горбачев в интервью "Интерфаксу", добавив, что память о Джордже Буше как о политике и человеке "сохранится надолго в сердцах многих людей".

Соболезнования в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, занимавшего этот пост в 1989–1993 годах, выразил и нынешний глава американской администрации Дональд Трамп. По его словам, он и его супруга Мелания присоединяются к горюющей нации и скорбят в связи с кончиной Буша-старшего, умершего накануне на 95-м году жизни.

Президент Буш с присущим ему здравым смыслом и хладнокровным лидерством привел свою нацию и весь мир к "мирному и победному завершению Холодной войны" и заложил основы для последовавших за этим десятилетий процветания, говорится в совместном заявлении Трампа и первой леди США.

