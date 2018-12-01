Биатлон. Поварницын финишировал 4-м в спринте Кубка IBU

В шведском Идре состоялась спринтерская гонка первого этапа Кубка IBU по биатлону среди мужчин. Быстрее всех 10-километровую дистанцию преодолел французский биатлонист Аристид Бегю, время которого составило 22 минуты 14,5 секунды. Он не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

Следом за ним к финишу приехали два немецких спортсмена – Доминик Райтер, который при двух промахах отстал от победителя на 22 секунды, и Юстус Стрелоу (+28,3 секунды, 0 промахов). Российский биатлонист Александр Поварницын с отставанием в 31,3 секунды и двумя промахами финишировал четвертым.

Из остальных российских биатлонистов отметим Сергея Корастылева, с одним промахом занявшего 7 место. Антон Бабиков, Юрий Шопин и Василий Томшин допустили по 3 промаха и финишировали в итоге на 16-м, 34-м и 42-м местах, соответственно, а Петр Пащенко с 6-ю смазанными выстрелами занял 44-ю строчку.