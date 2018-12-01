Иностранцев хотят оставить без "золотых" европаспортов

Европарламент рассматривает проект резолюции, в которой содержится предложение прекратить выдачу "золотых паспортов" ЕС за инвестиции. Резолюция касается отношений Евросоюза и Российской Федерации.

Там же осуждается запрет политикам ЕС въезжать на территорию России.

Схема под названием "золотая виза" позволяет получить паспорт Кипра, Мальты, Австрии, Ирландии.

Автор инициативы — евродепутат от Латвии Сандра Калниете.

Ранее уже предлагалось тщательнее оценивать инвесторов, среди которых упоминались граждане России и Китая, передает РИА Новости.