Собака спровоцировала аварию с участием трех авто во Владивостоке. Видео

Камера, установленная на проспекте 100-летия Владивостока в столице Приморского края, запечатлела момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую пятницу, 30 ноября.

На записи видно, как собака попыталась пересечь оживленную магистраль в неположенном месте.

Животное благополучно преодолело три полосы, разделительное ограждение, после чего оказалось прямо на пути легкового автомобиля, водитель которого остановился, чтобы не сбить "нарушителя".

В итоге собака не пострадала и достигла противоположной обочины, а автомобилисту, пропустившему животное, пришлось разбираться с двумя водителями, не успевшими сбросить скорость и врезавшимися в его машину.