Рабочий завтрак: Путин тепло приветствовал Меркель и пригласил к столу

Президент России Владимир Путин свой второй день пребывания на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе начал с рабочего завтрака с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Та приехала на встречу в отель Alvear Palace, где остановился российский президент. Завтрак был назначен на 8:30 по местному времени (14:30 по Москве).

Путин тепло поприветствовал Меркель, пригласил к столу и поинтересовался ее дальнейшими планами в рамках саммита. Сам завтрак прошел без прессы, передает ТАСС. Российскую сторону на нем также представляли помощник президента России Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков и шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

От ФРГ в рабочем завтраке участвовали глава Федерального ведомства печати и информации, пресс-секретарь канцлера Стеффен Зайберт, советник бундесканцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер, глава департамента экономики и финансов и энергетической политики в ведомстве федерального канцлера, шерпа ФРГ в G20 Ларс-Хендрик Реллер.

После переговоров с Владимиром Путиным за рабочим завтраком у Ангелы Меркель запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом. Она планировалась накануне, но была отменена из-за запоздалого прибытия канцлера Германии на саммит вследствие проблем с правительственным самолетом.

Тем не менее, канцлер Меркель планирует успеть провести в Буэнос-Айресе еще ряд двусторонних встреч — в частности, с председателем КНР Си Цзиньпином и хозяином саммита, президентом Аргентины Маурисио Макри. Не исключено, что бундесканцлер также встретится с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.