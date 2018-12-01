В РПЦ одобряют секс-просвещение детей и штраф за мат

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на канале "Россия 24" высказался за сексуальное просвещение в школах и полный запрет на матерную ругань в общественных местах.

Говоря о школьной программе, владыка Иларион отметил, что на деликатные темы с детьми нужно говорить деликатно и без "навязывания стереотипов западного общества".

"Детям нужно что-то рассказывать, не только о сексе, но и о тех опасностях, которые сопряжены с ранней сексуальной жизнью, с неразборчивостью в связях, в том числе с опасностью заразиться СПИДом, венерическими заболеваниями", — сказал митрополит.

Владыка Иларион отметил, что для сексуального просвещения важен возраст школьника. Начинать преподавание этого предмета нужно не с младшего школьного возраста, а "когда появляются первые риски".

Представитель РПЦ сообщил о поддержке Церковью полного запрета на мат в публичном пространстве. Митрополит Иларион считает, что не непристойное поведение нарушителей нужно штрафовать.

"Я согласен с нашим министром культуры и со многими другими, кто говорит, что подобного рода лексика должна быть вообще исключена из публичного пространства", — митрополит Иларион.

Архиерей уверен, что в жизни можно полностью обойтись без обсценной лексики. Сам Иларион за 52 года жизни ни разу не выругался, даже служа в армии. Со временем сослуживцы перестали материться в его присутствии.