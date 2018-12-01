Киевский аэроэкспресс сломался на следующий день после запуска

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на следующий день после запуска, сообщает украинский телеканал "Громадське". Проблема в двигателе, который не получилось запустить, сообщает телеканал со ссылкой на машиниста экспресса.

Экспресс отправлялся в 11.01 и должен был прибыть в аэропорт через 37 минут. Однако прибыл туда только к 13 часам местного времени. Состав с пассажирами отбуксировал другой поезд.

Некоторым пассажирам, опаздывавшим на свои рейсы, пришлось выпрыгивать из поезда и ловить такси. Во время вынужденной стоянки в ожидании другого локомотива в составе отключили отопление, туалеты также не работали.

Аэроэкспресс начал курсировать между железнодорожным вокзалом "Киев-Пассажирский" и аэропортом "Борисполь" в пятницу, 30 ноября. Руководство Украинских железных дорог настоятельно рекомендовало пассажирам пользоваться аэроэкспрессом — чтобы избежать традиционных субботних пробок: "Цена от количества снега на дорогах не зависит — фиксированные 80 гривен. Таксисты сегодня просят в 5 раз дороже — от 400. Начните путешествие не в пробках", — говорилось в сообщении.

Однако из-за поломки аэроэкспресса некоторые пассажиры заплатили за субботнюю поездку не 80 гривен, а более 500 долларов. В такую сумму обошлась поездка Даниэлю Беккеру, который работает в Австралии, куда и планировал сегодня улететь. Однако рейс Даниэля отправился без него. "Я должен был лететь с пересадкой в Дохе, Катар. Но опоздал и купил билет на завтра за 550 долларов", — рассказал Даниэль, которому отказали в задержке рейса или переоформлении билета на другое время вылета.