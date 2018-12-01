"Пальцы веером": Порошенко рассказал, что будет в случае получения автокефалии

Украинский лидер Петр Порошенко утверждает, что в случае получения автокефалии украинцам Конституцией будет гарантировано право на свободу вероисповедания.

Автокефальная православная церковь Украины не будет государственной. Но "пальцы веером" Московский патриархат расставлять больше не будет, добавил политик.

По его словам, верующие сами будут решать, в какую церковь им ходить, никто им указывать не будет.

Неоднократно Порошенко и украинские власти заявляли, что не будут вмешиваться в церковные дела. Однако это не соответствует действительности. Порошенко добился признания Константинополем неканонической церкви на Украине – РПЦ объявила ее раскольничеством. РПЦ считает, что действия против Почаевской лавры – это запугивание верующих на Украине, передает РИА Новости.