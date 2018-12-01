В Керченском проливе "Леди Мария" зацепилась за другой теплоход

В Керченском проливе произошел морской инцидент: теплоход "Леди Мария", который ходит под флагом Того, при маневрировании зацепил винтом якорную цепь другого судна. Инцидент произошел на якорной стоянке, "Леди Мария" получила небольшие повреждения винта.

Второе судно — теплоход "Азов Конкорд" под флагом Мальты — лишилось правой якорной цепи вместе с якорем. В результате инцидента никто не пострадал, суда сохранили ход, передает РИА Новости.

Ничего серьезного не произошло, рассказал представитель Росморречфлота: пострадавших нет, загрязнений тоже, дальнейшее будут решать между собой судовладельцы. Суда могут продолжать выполнять свои задачи.