16-й тур РПЛ: "Оренбург" и "Крылья Советов" перенесли матч из-за морозов

Поединок 16-го тура российской премьер-лиги между "Оренбургом" и "Крыльями Советов" в первый день декабря сыгран не будет. Причиной такому решению стал 17-градусный мороз, который установился в день матча в Оренбурге.

"Представители комиссии зафиксировали температуру у поля минус 17 градусов. Игра официально перенесена", — говорится в сообщении официального Twitter-аккаунта самарских "Крылышек".

Новая дата проведения встречи между командами будет названа позже. Напомним, что по регламенту чемпионата России по футболу игра может быть перенесена, если за час до официального начала встречи на поле фиксируется температура от -15 градусов и ниже.

После 15 туров РПЛ "Оренбург" с 22 очками занимает в турнирной таблице 9 позицию. "Крылья Советов" де располагаются на 13-й строчке, набрав 14 баллов.