"Енисей" и "Ахмат" в –14 разошлись ничьей

Программа 16-го тура чемпионата России по футболу была продолжена в Красноярске, где местный "Енисей" принимал на Центральном стадионе грозненский "Ахмат". Встреча, проходившая в 14-градусный мороз, завершилась вничью – 1:1.

Изначально красноярский клуб предлагал провести встречу в манеже, однако гостей такой вариант не устроил – в "Ахмате" посчитали, что манеж даст преимущество "Енисею", привыкшему играть в таких условиях. В спор двух клубов вступила РПЛ, которая назначила проведение игры на Центральном стадионе Красноярска.

Незадолго до начала игры официальный замер температуры выявил мороз в –13,9 по Цельсию. По регламенту одна из команд может отказаться от проведения встречи, если столбик термометра опустится ниже –15-ти градусов.

Команды в отличие от матча в Оренбурге встречу провели. В первом тайме соперники не смогли открыть счет, а оба мяча было забито после перерыва. Сначала счет открыли гости, когда на 69-й минуте отличился Милад Мохаммади. Однако хозяева уже через 12 минут сравняли счет усилиями Валерия Кичина, реализовавшего пенальти.

После 16-ти туров "Ахмат" имеет в своем активе 19 очков и занимает 10-е место. "Енисей" же с 9-ю баллами замыкает турнирную таблицу РПЛ.