"Автомобилист" разгромил "Барыс" в выездном матче КХЛ

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался очередной игровой день. Стартовый поединок дня состоялся в Астане, где местный "Барыс" потерпел разгромное поражение от лидера Восточной конференции "Автомобилиста" – 2:7.

Клуб из Екатеринбурга со счетом 2:0 выиграл первый период после голов Стефана Да Косты и Александра Кучерявенко. Во второй 20-минутке нападающий "Барыса" Павел Акользин сократил отставание в счете, однако затем гости принялись расстреливать своего соперника, когда благодаря дублю Найджела Доуса, и шабйам Анатолия Голышева, того же Да Косты и Артема Гареева они забили 5 шайб подряд.

Победитель игры был предопределен, а единственное, на что хватило хоккеистов "Барыса" – одна ответная шайба в исполнении Кертиса Валка.

После выездного успеха "Автомобилист" продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 57 очков. "Барыс" с 44 баллами располагается на Востоке на 5-й строчке.