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1 декабря 201817:30

В ЕС подумывают о приостановке соглашения о партнерстве с Россией

Global Look Press

Европа может отказаться от полноценного сотрудничества с Россией и перейти только к конкретным "темам, которые представляют "взаимный интерес". Такое предложение обсудит Европарламент в марте 2019 года, пишет ТАСС.

Хотя в проекте доклада Европарламента по отношениям с Россией признается, что "Россия останется одним из ключевых партнеров ЕС в обозримом будущем", евродепутаты считают, что нужно деактивировать Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с РФ.

"Отношения России и ЕС должны быть переформатированы", — сказано в документе.

К обычным обвинениям в адрес России Европарламент добавил постройку газопровода "Северный поток- 2", который, якобы, усилит зависимость ЕС от российского газа и будет угрожать энергорынку ЕС.

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве было подписано в 1998 году.

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