Германия поддерживает СП-2, Польша призывает давить

Никто не выиграет от выхода европейского бизнеса из проекта "Северный поток-2", считает глава МИД ФРГ Хайко Маас. Свое видение ситуации Маас изложил в субботнем интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

"Никому не пойдет на пользу, если немецкие и европейские предприятия из него выйдут", — сказал Маас, подчеркнув, что "СП-2" — это сугубо экономический проект.

Глава германского МИД подчеркнул, что проект может состояться только в случае гарантии газового транзита через Украину в 2019 году. "Это в европейских интересах", — отметил он. Однако Украина предполагает, что международное сообщество может остановить строительство газопровода. Ранее об этом говорил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. В ходе визита на Украину он призвал оказать давление на страны, поддерживающие "Северный поток-2".

"Настал очень хороший момент оказать давление на страны, которые хотят реализовать этот проект", — заявил Чапутович во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Киеве.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран: Польша, Латвия и Литва, а также США. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, поддерживает проект.