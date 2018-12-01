Порошенко заявил, что Россия подтянула к границе военных и технику

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия развернула вдоль украинских границ наземную группировку с большим количеством военнослужащих и техники.

Выступая на церемонии передачи госконцерном "Укроборонпром" военной техники разным частям Вооруженных сил Украины в субботу в Киевской области, глава государства перечислил "опасности", сконцентрированные у границы. Это, по его словам, более 80 тысяч российских военнослужащих, около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2300 БМП, свыше 500 самолетов и 300 вертолетов.

Кроме того, продолжил Порошенко, в акваториях Черного, Азовского и Эгейского морей "выполняют задания более 80 кораблей и 8 подводных лодок".

Как заявил президент Украины, РФ таким образом "проверяет на прочность мировой порядок". "Это колоссальная угроза, на которую мы вместе с союзниками ищем надлежащий политико-дипломатический ответ", — приводит слова украинского лидера "Интерфакс".

Ранее в субботу на этом же мероприятии Порошенко заявил, что введенное на 30 дней военное положение в десяти регионах Украины поможет укрепить оборону и повысить способность защитить граждан страны от удара врага. Он заверил, что его продление не понадобится.