ФСИН отреагировала на публикацию видео с Цеповязом

В Федеральной службе исполнения наказаний прокомментировали видео, в котором осужденный за тяжкие преступления Вячеслав Цеповяз отдыхает в компании приятелей в уютной комнате с кофейным столиком, телевизором и диваном. В ролике, опубликованном в Интернете, осужденные пользуются смартфонами, запрещенными в местах лишения свободы.

"На видеозаписи с осужденным Цеповязом запечатлена комната психологической разгрузки в исправительной колонии, а не помещение, где проживал Цеповяз", — заявили "Интерфаксу" в ФСИН.

По словам сотрудников службы, видео снято в то же время, что и ранее опубликованные фотографии, на которых Цеповяз жарит шашлыки, ест крабов и икру.

"По этой видеозаписи также проводится проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации фотографий", — отметили в пресс-бюро ФСИН.

Вячеслав Цеповяз отбывает 20-летний срок в исправительной колонии строгого режима №3 в Амурской области за преступления, совершенные в составе "банды Цапков" в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. В отношении сотрудников исправительного учреждения Следственный комитет возбудил уголовное дело. Они обвиняются в превышении должностных полномочий. Сам Цеповяз отрицает наличие у него каких-либо привилегий, а фотографии называет подделкой.