В нападении на дом вице-канцлера ФРГ признались антиглобалисты

Виновными в нападении на дом вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца на Шиллерштрассе в Гамбурге признали себя антиглобалисты.

Они написали письмо на indymedia, в котором признались, что в первый день саммита G20 в Буэнос-Айресе забросали дом краской, подожгли контейнер, посылая дымовой сигнал мировому сообщества.

Шольца дома не было. Вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель он находится в Аргентине.

Шольц – сторонник программы "Повестка дня 2010", принятой в ФРГ в условиях увеличения безработицы и снижения роста ВВП. Подразумевает сокращение социальных выплат и услуг.

Радикальные антиглобалисты пытались сорвать G20 в Гамбурге в прошлом году, передает ТАСС.