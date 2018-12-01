Газ, дым, файеры: на Елисейских полях полицейские дерутся с "желтыми жилетами"

Число пострадавших во время беспорядков в Париже увеличилось до 20 человек, более 100 задержаны полицией. Всего в акциях протеста участвуют около шести тысяч человек. Они выступают против повышения цен на топливо, против неудачных экономических реформ и требуют отставки правительства Эммануэля Макрона.

Триумфальная арка и Елисейские поля в целом затянуты облаками дыма. Полиция применяет слезоточивый газ, протестующие жгут файеры, и все эти люди дерутся между собой. Неделю назад на точно такой же акции трем тысячам стражей порядка не хватило сил, чтобы усмирить демонстрантов. Сегодня полицейских вдвое больше, Елисейские поля перегорожены, более того, закрыты станции метро в районе, где идет манифестация. Предполагалось, видимо, что это как-то разрядит ситуацию, но вышло иначе: полторы тысячи парижан пошли штурмовать заграждения. Пострадавших и задержанных десятки, и очевидно, что это только начало.

Столкновения ожесточенные. Ранение получил сотрудник RT France Люка Леже — в него попала резиновая пуля.

Так называемые протесты "желтых жилетов" стартовали по всей Пятой республике еще 17 ноября. Поводом изначально послужило намерение властей поднять цену на топливо.

Люди по всей Франции перекрывали дороги, блокировали заправки, желая, видимо, намекнуть, что топливный кризис они способны организовать сами, причем здесь и сейчас. Руководство на уступки не пошло. Более того, президент Макрон на этой неделе дал понять, что тарифы будут расти до того момента, пока страна не освободится от транспорта на ископаемом топливе. Глава государства считает, что именно такой вклад должны внести французы в борьбу с глобальным потеплением. Автомобилисты полагают иначе.

"Между нами и Макроном — пропасть. То, что он говорит, не имеет никакого значения. Он хочет продолжать свою политику, повышать и повышать налоги. Хорошо! Значит, мы идем в Париж! Ведь он объявил войну французскому народу!" — заявляет один из протестующих, водитель грузовика Жан-Мари Камю.

"В моей деревне не осталось магазинов, они все в городах. А добраться до города можно только на машине", — объясняет другой участник протестной акции, Жан-Пьер Вакелин.

И вот кадры с парижских улиц: владельцы магазинов и кафе, которые по выходным закрыты, видимо, ожидали нашествия демонстрантов и подготовились, закрыв окна и витрины деревянными щитами. Этим и воспользовались манифестанты: они ломают эти конструкции и возводят из них баррикады, прямо на столичных улицах.