Томас Бах: МОК заинтересован в боксерском турнире на Олимпиаде-2020

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК заинтересован в проведении соревнований по боксу в рамках Олимпийских игр, которые состоятся в 2020-м году в Токио. Глава организации признался, что в для того, чтобы он там прошел, будет приложено максимум усилий.

Ранее Вести.Ru сообщали о том, что бокс может быть исключен из олимпийской программы после того, как президентом Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) стал Гафур Рахимов. Он подозревается в связях с криминальным миром и находится в санкционном списке США. МОК предупреждал ассоциацию о возможных проблемах, в результате чего накануне комитет заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде-2020.