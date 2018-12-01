Астахов больше не замглавы Росавтодора

Председатель правительства России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Астахова. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу, пишет ТАСС.

Игорь Астахов работал заместителем главы Росавтодора с 2013 года. В документе кабинета министров сказано, что чиновник переходит на другую работу.

Астахов пришел в Федеральное дорожное агентство в мае 2009 года на пост начальника управления эксплуатации и сохранности автомобильных дорог.