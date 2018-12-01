Шторм подтопил 40 украинских баз отдыха

В Запорожской области (Украина) в курортном поселке Кирилловка подтоплено 40 баз отдыха. Уровень воды достиг 20 сантиметров.

В результате активного циклона на Азовском море остров Бирючий отрезало от дорожного сообщения. В Бердянске без электричества остались десятки домов.

Аварийные службы работают на месте, пострадавших нет.

Следующий циклон ожидается 4-5 декабря, передает "Интерфакс".