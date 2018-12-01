В Париже "желтые жилеты" спалили с десяток машин

В ходе акции протеста, которая проходит в Париже в районе Елисейских полей в субботу, 1 декабря, манифестанты сожгли около 10 машин. Один из автомобилей сгорел на улице Риволи, что неподалеку от Площади Согласия.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию префектуры полиции французской столицы, сотрудники правоохранительных органов задержали более 150 нарушителей порядка. 65 человек, в том числе 11 полицейских, получили ранения в столкновениях, возникших во время протестных акций.

Всего в них участвуют около шести тысяч человек. Они выступают против повышения цен на топливо и требуют отставки правительства Эммануэля Макрона. Для разгона демонстрантов стражи правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ. Погромщики в ответ забрасывали полицейских камнями.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер осудил акты насилия. На своей странице в Twitter он написал, что нападение на полицейских является оскорблением Республики.