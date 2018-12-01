Лидеры "двадцатки" выступили за реформу ВТО

Все лидеры "Большой двадцатки", включая президента США Дональда Трампа, поддержали необходимость реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом рассказал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, находящийся в составе российской делегации на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе.

По словам Силуанова, на саммите шла речь о необходимости реформы судебных, арбитражных органов ВТО, и американский президент также в этой части высказывался в поддержку реформирования, передает "Интерфакс".

По мнению главы российского Минфина, вопросы о реформировании ВТО войдут в итоговую декларацию саммита G20, передает РИА Новости. По его словам, на обсуждении, прошедшем накануне, присутствовали руководители ВТО, и они пообещали рассмотреть и выполнить предложения о реформе организации, если таковые будут сформулированы лидерами G20.

Ранее президент России Владимир Путин предложил использовать площадку "Большой двадцатки" для выработки подходов к реформе ВТО. Как рассказала представитель российского президента в "двадцатке" Светлана Лукаш, это нужно, чтобы через год, когда саммит ВТО пройдет в Японии, выступить "с какими-то совместными предложениями в этой сфере".