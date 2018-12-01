КХЛ. Три очка Шипачева помогли "Динамо" победить "Торпедо"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжается игровой день. В Нижнем Новгороде "Торпедо" на своем льду минимально уступило московскому "Динамо". Итоговый счет 3:2 в пользу "бело-голубых".

Торпедовцы первыми открыли счет после гола Михаила Смолина на 10-й минуте встречи. Динамовцы смогли отыграться на 26-й минуте благодаря шайбе Владислава Ефремова, но еще до окончания второй 20-минутки хозяева вновь вышли вперед – отличился Дамир Жафяров.

Судьба поединка решилась в заключительные 20 минут игры. Гости в течение двух минут смогли сначала сравнять, а затем и вырвать победу у нижегородцев благодаря дублю Андрея Алексеева. Однако самый весомый вклад в победу "Динамо" внес Вадим Шипачев, ставший самым результативным игроком встречи – в его активе три голевые передачи.

"Динамо" благодаря победе в Нижнем Новгороде набрало 33 очка и занимает теперь 7-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" занимает аналогичное место на Востоке, имея 40 баллов.

В еще трех поединках дня были зафиксированы следующие результаты: "Салават Юлаев" – "Адмирал" (1:2), "Трактор" – "Динамо" Рига (1:0), "Барыс" — "Автомобилист" (2:7).