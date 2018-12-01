Аршавин вошел в символическую сборную чемпионата Казахстана

Российский полузащитник Андрей Аршавин по итогам сезона включен в список 22-х лучших игроков чемпионата Казахстана по футболу. 37-летний футболист, ранее объявивший о завершении профессиональной карьеры, стал одним из двух лучших левых хавбеков страны.

Символическую сборную чемпионата голосованием выбирали путем голосования среди главных тренеров команд, представляющих футбольную лигу Казахстана. На каждую позицию определялось по два номинанта.

Выступавший за "Кайрат" Аршавин по итогам своих выступлений в сезоне 2018 принял участие в 31 встрече национального первенства, в которых стал автором 9-ти забитых голов и сделал 13 голевых пасов.