Тема:
Ситуация на Украине 29 минут назад
1 декабря 201819:15
Поход в киевское кафе закончился для иностранца расстрелом
В субботнюю ночь рядом с кафе в Киеве выстрелами в спину убили 39-летнего иностранца. Знакомый убитого рассказал, что они провели вечер в кафе и собрались домой. Иностранец вышел первым и, ожидая друга, разговаривал с двумя незнакомцами. Когда они уже уходили, раздались несколько выстрелов.
Прибывшие на место убийства врачи зафиксировали смерть потерпевшего, пишет РИА Новости. Киевские полицейские открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".
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