Поход в киевское кафе закончился для иностранца расстрелом

В субботнюю ночь рядом с кафе в Киеве выстрелами в спину убили 39-летнего иностранца. Знакомый убитого рассказал, что они провели вечер в кафе и собрались домой. Иностранец вышел первым и, ожидая друга, разговаривал с двумя незнакомцами. Когда они уже уходили, раздались несколько выстрелов.

Прибывшие на место убийства врачи зафиксировали смерть потерпевшего, пишет РИА Новости. Киевские полицейские открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".