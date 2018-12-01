Нарисовал схему: Путин обсудил украинскую провокацию с лидерами "двадцатки"

На саммите G20 Путин дал исчерпывающие разъяснения коллегам об инциденте в Керченском проливе, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Все они слышат слова президента о том, что это: а) провокация и б) провокация, спровоцированная и обусловленная предвыборной ситуацией на Украине", — подчеркнул Песков.

Объясняя причины инцидента в Керченском проливе, российский президент нарисовал его схему во время встреч с германским канцлером Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.

Также была затронута тема освобождения украинских моряков — Меркель заявила о желании оказать посредничество в данной ситуации, способствовать ее разрешению. Российский лидер пояснил, что данное решение находится в компетенции суда РФ, к тому же на следственные действия потребуется некоторое время. Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, во время обсуждения инцидента в Керченском проливе уделялось внимание объективной трактовке этих событий.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко предложил странам Запада заблокировать проект "Северный поток-2", усилить присутствие НАТО в Черном море, запретить заход российских судов в европейские морские порты и ввести новые санкции против России. В интервью итальянской газете Corriere della Sera Порошенко просит "поддержать Украину в политической, экономической и военной сферах".

25 ноября три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.