Президенты России и США все же переговорили в Буэнос-Айресе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин успел пообщаться с американским коллегой Дональдом Трампом.

Про общение с премьером Великобритании Терезой Мэй ему неизвестно, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Буэнос-Айресе Путин встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель — обсуждались положение дел в Сирии, а также ситуация между РФ и Украиной в Керченском проливе и Азовском море.

Кроме того, российский лидер поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за отмеченный после недавнего визита президента РФ в Стамбул прогресс по тем вопросам, которые пока еще только предстоит решить.