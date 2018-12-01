Итоговая декларация G20: некоторые позиции "остаются в скобках"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно сложной ситуацию с подготовкой итоговой декларации саммита G20, который в эти дни проходит в Буэнос-Айресе.

По его словам, над текстом документа сейчас работают эксперты и шерпы, и некоторые позиции по-прежнему остаются "в скобках". "Поэтому идет достаточно напряженная работа, и сказать сейчас однозначно что-то по итоговому документу кто-то вряд ли сможет", — приводит слова Пескова "Интерфакс".

При этом пресс-секретарь российского лидера выразил надежду на то, что итоговая декларация "все-таки он будет в том или ином виде".

Со своей стороны первый вице-премьер российского правительства Антон Силуанов и замминистра финансов Сергей Сторчак заявили журналистам, что дискуссии вокруг текста итоговой декларации саммита G20 касаются прежде всего редакционных нюансов, а не глобальных вопросов. Но есть и серьезные споры по двум параграфам документа.

По словам Сторчака, по этим параграфам ведется серьезная работа, однако на уровне экспертов и шерп, но не на уровне лидеров. В этом отличие данного саммита, отметил он. "Очень многие вопросы обсуждаются на техническом уровне, хотя он и политический", — сказал замглавы Минфина.

Саммит "Большой двадцатки" в аргентинском Буэнос-Айресе начался в пятницу, 30 ноября, в субботу — второй рабочий день мероприятия. Центральная тема заседания – "Устойчивое развитие и климат", также на повестке дня — вопросы содействия Африке.