Осколок гранаты попал в челюсть: журналиста RT ранил парижский спецназ

Два корреспондента RT France были ранены в ходе уличных беспорядков, организованных в Париже противниками экономической политики правительства Франции. Журналисты получили травмы при взрыве полицейской гранаты со слезоточивым газом и выстреле из травматического ружья Flash-ball.

Корреспондент RT Люк Леже рассказал Telegram, что получил осколок в челюсть. Он снимал акцию протеста рядом с Триумфальной аркой.

"Удар был очень сильным. В любом случае снаряд прилетел со стороны сил специального назначения. Они могли понять, что я журналист, потому что несколько раз, когда стреляли силы специального назначения, жандармерия или другие полицейские подразделения, меня не принимали за манифестанта", — заявил Леже.

В субботу в центре французской столицы были арестованы 183 манифестанта. Известно о 65 раненых, в том числе о 11 силовиках. Погромщики поджигают мусорные баки и автомобили, забрасывают камнями полицейских.

Движение "желтых жилетов" выступает против повышения цен на бензин и за повышение покупательной способности в целом.