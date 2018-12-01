ЦСКА выиграл дерби у "Спартака" и продлил победную серию до 15 матчей

Программа очередного игрового дня завершалась в Москве, где "Спартак" на домашнем льду принимал одного из принципиальных соперников – столичное ЦСКА. Встреча закончилась победой армейцев со счетом 4:3.

Подопечные Игоря Никитина уже на 6-й минуте вышли вперед после заброшенной шайбы Максима Шалунова. Впрочем, спартаковцы еще в первом периоде смогли отыграться и выйти вперед, когда забили Анатолий Никонцев и Илья Зубов.

Но хоккеисты ЦСКА во втором периоде усилиями Михаила Григоренко, Кирилла Капризова и Александра Попова вновь повели в счете и в дальнейшем уже не упустили своего преимущества. В третьем периоде защитник "красно-белых" Ярослав Дыбленко сократил разницу в счете, но на большее спартаковских хоккеистов не хватило.

Победой над "Спартаком" ЦСКА продлил свою победную серию, которая теперь равняется 15-ти матчам, и упрочил свое лидерство в Западной конференции. Теперь армейцы имеют в своем активе 60 очков. "Спартак" с 38 баллами занимает 5-ю строчку.

В еще двух поединках вечерней программы магнитогорский "Металлург" на выезде обыграл омский "Авангард" (2:1), а череповецкая "Северсталь" также в гостях одержала победу в Нижнекамске, обыграв "Нефтехимик" — 3:2.