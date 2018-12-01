Группу IC3PEAK задержали и отпустили в Новосибирске

Музыкантов российской группы IC3PEAK, которые приехали в субботу вечером в Новосибирск, чтобы дать там концерт, задержали при выходе из поезда, и препроводили в отдел полиции. На одного из членов группы надели наручники. Однако ситуация разрешилась благополучно: после проверки музыкантов отпустили, и они уже успешно провели концерт. Выступление состоялось в лофте "Трава".

"Концерт был. Все живы, все здоровы. Все уже разошлись", — приводит слова представителя концертной площадки РИА Новости. Он добавил, что на мероприятии присутствовали и полицейские.

Сообщения о задержании участников группы IC3PEAK на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный появились ранее в субботу в соцсетях.

По словам адвоката Валентина Демиденко, в отделе полиции у музыкантов проверяли документы и искали наркотики. Но никаких обвинений им в итоге предъявлено не было.

За последние несколько недель в российских регионах были отменены несколько концертов современных исполнителей, таких как рэперы Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджей (Алексей Узенюк), а также групп IC3PEAK и "Френдзона".