США обвинили Иран в испытании БР средней дальности

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Иран нарушил резолюцию СБ ОНН.

Помпео написал твит, в котором указывает на проведение испытаний баллистической ракеты средней дальности, способной нести несколько боеголовок.

Он осудил Тегеран и призвал его прекратить подобную деятельность..

В то же время иранские военные спустили на воду эсминец "Саханд". Его построили без помощи других государств.

Эсминец малозаметен для радаров, может находиться в море без дозаправки 5 месяцев.

В США уверены, что Тегеран разрабатывает ракеты, способные нести ядерные боеголовки, Тегеран это отрицает.