В Париже пострадала корреспондент ВГТРК Дарья Григорова

В Париже произошло силовое противостояние полицейских и участников группы "Желтые жилеты", которые выступают против цен на топливо. На Елисейских полях пострадала корреспондент ВГТРК в Европе Дарья Григорова: у нее — травма ноги и отравление слезоточивым газом. Несмотря на это, она смогла прорваться через баррикады и сделать репортаж, передает "Россия 1".

Ранее стало известно, что в ходе парижских погромов пострадали сотрудники RT France. Одному из них осколок спецназовской гранаты попал в челюсть, другой получил пулю из травматического ружья Flash-ball.

Тем временем, как сообщает РИА Новости, в ходе топливных протестов в Париже были задержаны 205 человек.