Украинские провокаторы получают необходимое лечение

Двое украинских моряков и один сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) из числа задержанных после инцидента в Керченском проливе, получившие осколочные ранения, получают необходимое лечение в медицинской части "Матросской тишины". Они уже встают, самостоятельно передвигаются по палате, на условия содержания не жалуются, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, украинских граждан посетили представители Общественной наблюдательной комиссии. Они и рассказали, что все трое раненых получают необходимое питание, лекарственные средства. Им регулярно делают перевязки. "Никто не находится в реанимации сейчас", — проинформировала Москалькова, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что медицинская часть "Матросской тишины" считается одной из лучших в системе ФСИН — в ней есть врачи всех специализаций, а при необходимости для консультации туда приглашают врачей из городских больниц.

Жалоб от моряков, и от тех, кто находится в медчасти "Матросской тишины", и тех, кто содержится в СИЗО "Лефортово", не поступало, добавила омбудсмен. Она напомнила, что в "Лефортово" сейчас сидит 21 человек. По словам Москальковой, их содержание соответствует нормам международного права: у каждого есть свое спальное место, им дают горячее питание, у них есть право на встречи с адвокатами. Правда, пока защитники есть не у всех арестованных. Этот вопрос решается при содействии первого уполномоченного по правам человека на Украине Нины Карпачевой. Она занимала этот пост с 1998 по 2012 год.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержанные украинские военнослужащие не являются военнопленными. Они нарушители государственных границ РФ, уточнил Песков.

Трое украинским моряков были ранены при задержании 25 ноября трех кораблей ВМС Украины, которые нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Всего были задержаны 24 украинских военнослужащих, в том числе двое сотрудников СБУ. Решением Киевского районного суда Симферополя они были арестованы на два месяца.