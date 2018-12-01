Киевский аэроэкспресс снова запустили

Движение скоростного экспресса направления Киев – Борисполь восстановлено, сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

На данный момент задержек в движении нет, все пассажиры успели на свои рейсы, одного человека перерегистрировали на завтрашний рейс до Дохи.

Компания принесла свои извинения.