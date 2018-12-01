"Ривер Плейт" отказался играть финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Аргентинский клуб "Ривер Плейт" отказался проводить второй финальный матч Кубка Либертадорес в Мадриде. Первая встреча прошла в Буэнос-Айресе на стадионе второго финалиста "Бока Хуниорс" и завершилась вничью 2:2.

Ответный матч был дважды отменен из-за нападения фанатов "Ривер Плейта" на автобус с футболистами "Боки". Руководство клуба считает, что в беспорядках виноваты власти аргентинской столицы, не обеспечившие порядка в Буэнос-Айресе.

Предложение провести ответный матч в Мадриде вызвал протест со стороны "Ривер Плейта". В клубе считают это меру дискриминационной в отношении команды и ее болельщиков. Кроме того, руководство удивлено неспособностью города, принимающего саммит G 20, провести футбольный матч.